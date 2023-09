MotoGP feiert nach Anreisechaos Premiere in Indien

Nach anfänglicher Skepsis zeigen sich die MotoGP-Piloten vom neuen Kurs begeistert. Die Favoriten bleiben auch auf unbekanntem Terrain die Ducati-Piloten.

Im Vorfeld des ersten Grand Prix der MotoGP in Indien äußerten einige Piloten Bedenken, ob die Strecke sicher genug sei. Als bei der Anreise dann auch noch etliche Teams mit Visaproblemen zu kämpfen hatten, schien das Chaos perfekt. Doch nach der Besichtigung des Buddh International Circuit waren die Piloten positiv überrascht. "Es ist viel besser als wir alle erwartet haben", meinte etwas GasGas-Pilot Pol Espargaró. Die Topfavoriten auf den Sieg in Indien sind einmal mehr die Ducati-Piloten Jorge Martin, Marco Bezzecchi und der angeschlagene Weltmeister Francesco Bagnaia. Die letzten beiden Rennen auf neuen Strecken in der MotoGP konnte aber jeweils Ex-KTM-Pilot Miguel Oliveira gewinnen.