MotoGP: Auftakt endete für Márquez im Desaster

Der MotoGP-Weltmeister verletzte sich nach fulminanter Aufholjagd schwer. Den Sieg holte sich Shootingstar Fabio Quartararo.

Fabio Quartararo heißt der erste Sieger der MotoGP-Saison 2020. Der 21-jährige Franzose setzte sich in der Hitzeschlacht im spanischen Jerez vor Yamaha-Markenkollegen Maverick Vinales und Andrea Dovizisio auf Ducati durch. Es war Quartararos erster Sieg in der Königsklasse der Motorräder und der erste Sieg eines Franzosen seit über 20 Jahren. "Das ist der beste Moment meines Lebens. Es ist aber ein bisschen komisch, ohne Fans zu feiern", sagte der strahlende Sieger.

Dabei verlief der Start des Rennens für den 21-Jährigen alles andere als optimal. Von der Pole Position aus gestartet wurde der Petronas-Yamaha-Pilot noch in der ersten Runde bis auf den vierten Platz durchgereicht. An der Spitze lieferten sich Vinales und Weltmeister Marc Márquez ein heißes Duell.

In Führung liegend konnte Márquez in der fünften Runde nur haarscharf einen Sturz verhindern. Der Ausritt ins Kiesbett warf den sechsfachen MotoGP-Champion aber ans Ende des Feldes zurück. Von dort startete der 27-jährige Spanier eine furiose Aufholjagd und war mit Abstand der schnellste Mann auf der Strecke. Vom 18. Rang kämpfte sich Márquez wenige Runden vor Schluss an die Podiumsplätze heran. Fünf Runden vor dem Rennende kam für den Honda-Piloten jedoch das Aus. Der Spanier riskierte zu viel, stürzte schwer und verletzte sich. Der 27-Jährige wurde mit einer Trage von der Rennstrecke gebracht. Nach ersten Untersuchungen wurde ein Bruch des rechten Oberarms diagnostiziert. Márquez soll am Montag in Barcelona operiert werden.

Quartararo kam mit Fortdauer des Rennens immer besser mit seiner Maschine zurecht und kämpfte sich an den Führenden Yamaha-Piloten Vinales heran. Nach einem Fahrfehler des Spaniers, der mit einem weicheren Vorderreifen zu kämpfen hatte, übernahm der Franzose die Führung und baute diese bis zur Zieldurchfahrt sukzessive aus. "Ich habe zwei,drei Mal die Front verloren und konnte vorn nicht wegfahren. Mit Platz zwei bin ich trotzdem sehr glücklich", meinte Vinales. Valentino Rossi musste seine Yamaha nach einem Defekt abstellen. Großer Jubel hingegen herrscht bei KTM. Das österreichische Team belegte in Person von Pol Espargaro den ausgezeichneten sechsten Platz. Mit Miguel Oliveira schaffte ein weiterer KTM-Pilot als Achter den Sprung unter die besten zehn Fahrer. Bereits in der kommenden Woche bietet sich für das Team aus Mattighofen beim Grand Prix von Andalusien, ebenfalls in Jerez, die nächste Möglichkeit, für Furore zu sorgen.

In der Moto3-Klasse verpasste der Österreicher Maximilian Kofler als 20. die Punkteränge.