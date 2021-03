MotoGP: Auftakt ins Ungewisse

Die MotoGP feiert am Wochenende den Saisonauftakt. In Abwesenheit des rekonvaleszenten Marc Márquez ist der Favoritenkreis groß wie nie.

Wenn die MotoGP am Sonntag (19 Uhr/live Servus TV) in Katar in das erste Rennen der WM-Saison 2021 startet, ist Spannung garantiert. Der Favoritenkreis ist riesig, nahezu das halbe Fahrerfeld hat realistische Chancen auf den WM-Titel. Schon in der vergangenen Saison war die Ausgeglichenheit der MotoGP enorm, in 14 Rennen gab es nicht weniger als neun unterschiedliche Sieger. Letztendlich sicherte sich Suzuki-Pilot Joan Mir mit nur einem Saisonsieg überraschend den Titel. Fahrer wie Fabio Quartararo (Yamaha), Franco Morbidelli (Petronas-Yamaha) oder ...