MotoGP Australien: Veranstalter drehen Programm - KTM lässt Muskeln spielen

Windböen wirbeln das Programm auf Phillip Island durcheinander. KTM dominierte am Freitag.

Wenn es eine Sache gibt, die man als Motorradpilot überhaupt nicht brauchen kann, wenn man mit mehr als 300 km/h auf eine Kurve zurast, sind es Windböen mit einer Stärke von bis zu 80 km/h. Genau diese Wettervorhersage inklusive Regen gilt beim Gastspiel der MotoGP im australischen Phillip Island an diesem Wochenende. Aus diesem Grund haben sich die Veranstalter am Freitag dazu entschieden, das Programm zu tauschen. Das Hauptrennen findet bereits am Samstag (6.10 Uhr) statt, der Sprint soll, wenn es die Bedingungen zulassen, ausnahmsweise erst am Sonntag (5 Uhr/beides live ServusTV) über die Bühne gehen.