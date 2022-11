Bagnaia holt WM-Titel in Valencia, KTM verpasst Sieg nur knapp

Der 25-jährige Italiener ist neuer Weltmeister in der MotoGP. KTM-Pilot Brad Binder verpasste den Sieg nur knapp.

Francesco Bagnaia ist am Ziel seiner Träume angelangt. Dem Ducati-Piloten reichte beim Saisonfinale der MotoGP in Valencia eine Sicherheitsfahrt auf den neunten Rang, um sich den Weltmeistertitel zu sichern. Dabei musste der 25-jährige Italiener nur in der Anfangsphase des Rennens um den Titel zittern, als er sich mit WM-Rivalen Fabio Quartararo einige intensive Rad-an-Rad-Duelle lieferte. Bagnaia, der in der zweiten Saisonhälfte eine unglaubliche Aufholjagd startete und einen Rückstand von 91 Punkten wettmachte, ist der erste italienische MotoGP-Weltmeister seit Valentino Rossi im Jahr 2009 und der erste Ducati-Champion seit Casey Stoner im Jahr 2007. Mentor Rossi war auch einer der ersten Gratulanten vor Ort. "Es ist der größte Tag meines Lebens. Ich wollte vorn mitkämpfen, aber ich hatte große Probleme. Am Ende ist das heute jedoch egal. Wir sind Weltmeister", freut sich Bagnaia.

Yamaha-Pilot Quartararo warf im Saisonfinale zwar alles in die Waagschale, kämpfte allerdings mit stumpfen Waffen. Denn die Yamaha des entthronten Weltmeisters konnte über die komplette Saison nie mit dem Topspeed der Ducati mithalten. Der 23-jährige Franzose beendete das Rennen auf dem vierten Rang und gratulierte dem neuen Weltmeister.

Den Sieg im Saisonfinale holte sich ausgerechnet Suzuki-Pilot Álex Rins. Der japanische Hersteller verlässt die MotoGP und wird in der kommenden Saison nicht mehr am Start stehen. Der dritte Rang ging an Ducati-Pilot Jorge Martín.

Einen sehr starken Saisonabschluss gab es in Valencia für KTM. Zunächst jubelte der österreichische Hersteller in der Moto2 über einen vollen Erfolg. Toptalent Pedro Acosta und Teamkollege Augusto Fernández bescherten ihrem Team einen Doppelsieg. Darüber hinaus kürte sich Fernández, der in der kommenden Saison für das neue KTM-Werksteam GasGas in der MotoGP an den Start gehen wird, zum neuen Weltmeister in der Moto2. KTM gewann außerdem erneut die Teamwertung in der zweithöchsten WM-Klasse.

In der Königsklasse kämpften sich Brad Binder und Miguel Oliveira wie so oft in dieser Saison im Rennen sukzessive nach vorn. Binder war der schnellste Mann auf der Strecke und belohnte sich am Ende mit dem hervorragenden zweiten Platz. Wäre der 27-jährige Südafrikaner zu Rennbeginn nicht so lange hinter Neo-Weltmeister Bagnaia hängen geblieben, hätte der KTM-Pilot wohl sogar gewonnen. "Ich habe sehr hart gekämpft und das Überholen war schwierig. Vielen Dank an das Team, ich hatte heute das beste Motorrad des Jahres", sagte Binder. Teamkollege Oliveira machte mit dem sechsten Rang in seinem Abschiedsrennen das starke KTM-Ergebnis zum Saisonabschluss perfekt. Wie stark die Saison der Mattighofner am Ende war, zeigt ein Blick auf die Teamwertung: KTM belegt in der Endabrechnung hinter Ducati den zweiten Rang.