Bagnaia siegt: Ducati bleibt in Spielberg das Maß aller Dinge

Francesco Bagnaia feierte beim MotoGP-Rennen in Österreich den dritten Sieg en suite. Insgesamt pilgerten am Wochenende rund 168.000 Fans an die Rennstrecke in der Steiermark.

Trotz Abwesenheit der Publikumsmagneten Valentino Rossi und Marc Márquez strömten beim Rennwochenende der MotoGP in Österreich knapp 168.000 Besucher an den Red Bull Ring und sorgten für eine ausgelassene Stimmung, die aber nicht ganz an jene des Formel-1-Wochenendes sechs Wochen zuvor herankam. Am Rennsonntag sahen die 92.000 Fans auf dem durch eine Schikane entschärften Hochgeschwindigkeitskurs einen weiteren Sieg von Ducati. Der italienische Hersteller feierte auf seiner Lieblingsstrecke den siebten Sieg im neunten Rennen seit dem MotoGP-Comeback in Spielberg 2016.

SN/APA/AFP/VLADIMIR SIMICEK Bagnaia feierte den dritten Sieg in Folge.

Bagnaia gewann zum dritten Mal in Folge

Strahlender Sieger der Ducati-Armada war einmal mehr Francesco Bagnaia. Der 25-jährige Italiener jubelte nach einem verkorksten Saisonstart mit einigen Ausfällen über seinen dritten Sieg in Folge und den fünften in diesem Jahr. "Es war ein sehr langes Rennen. Ich habe versucht, konstant zu fahren und ruhig zu bleiben. Ich bin sehr glücklich über den Sieg und freue mich auf das Heimrennen in Misano", sagte Bagnaia, der in der WM-Wertung immer näher an Fabio Quartararo heranrückt.

Der amtierende Weltmeister war am Red Bull Ring der einzige Nicht-Ducati-Pilot unter den Top 5. Je länger das Rennen dauerte, desto näher kam Quartararo den übermächtigen Ducati-Motorrädern. Am Ende überquerte der Yamaha-Pilot mit nur einer halben Sekunde Rückstand als Zweiter die Ziellinie. "Das war sicher eines meiner besten Rennen", sagte der entkräftete Franzose. "Es war körperlich sehr hart." In der WM-Wertung führt der 23-Jährige weiterhin vor Aprilia-Fahrer Aleix Espargaró, der nicht über den sechsten Platz hinauskam. Der Kampf um den letzten Podestplatz entschied sich erst in der finalen Runde. Jorge Martín rutschte im Duell mit Ducati-Markenkollegen Jack Miller weg. So sicherte sich der zukünftige KTM-Pilot den zweiten Podestplatz in Folge.

SN/APA/AFP/VLADIMIR SIMICEK „Das war eines meiner besten Rennen“, sagte der amtierende Weltmeister Fabio Quartararo.

KTM hatte keine Chance auf den Sieg

Apropos KTM: Für die Mattighofener verlief das Heimrennen nach zwei Siegen in den vergangenen beiden Jahren heuer nicht nach Wunsch. Die chronische Qualifyingschwäche am Samstag konnte auch am Red Bull Ring nicht abgelegt werden. Vorjahressieger Brad Binder kämpfte sich im Rennen aber immerhin noch von der zwölften Startposition auf den siebten Rang nach vorn. Teamkollege Miguel Oliveira verpasste als Zwölfter den Sprung in die Top 10. Die beiden Rookies Raúl Fernández (18.) und Remy Gardner (Sturz) blieben wie so oft in dieser Saison ohne Punkte. "Wir haben das ganze Wochenende mit dem Grip gekämpft. Deshalb war für Brad Binder auch nicht mehr drin. Er ist trotzdem ein Kämpfer vor dem Herrn. Der gibt nicht auf", sagte KTM-Motorsportchef Pit Beirer.

Nachwuchspilot bei Rennen verletzt

Einen tragischen Zwischenfall gab es am Samstagabend beim ersten Rennen in einer der Nachwuchsserien. In der Auslaufrunde des "Red Bull Rookies Cup" stießen der Ungar Soma Görbe und der 15-jährige Franzose Amaury Mizera zusammen und stürzten. Beide Fahrer wurden auf der Strecke versorgt. Während Görbe mit Prellungen davonkam, musste der offenbar schwerer verletzte Mizera mit dem Hubschrauber von Spielberg nach Graz geflogen werden. Der Rookies Cup gilt als Vorstufe zur Moto3 und wir von Gustl Auinger betreut.