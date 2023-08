MotoGP: Binder lässt KTM in Spielberg über Podium im Sprint jubeln

Brad Binder sicherte sich beim Sprint am Samstag auf dem Red-Bull-Ring den zweiten Platz. Den Sieg holte sich der amtierende Weltmeister Francesco Bagnaia. GasGas-Pilot Pol Espargaró fuhr im zweiten Rennwochenende nach einer monatelangen Verletzungspause ein bärenstarkes Rennen.

Brad Binder fuhr in Spielberg am Samstag auf das Podest.

Der Sprint der MotoGP auf dem Red-Bull-Ring startete spektakulär. Ein übermotivierter Jorge Martin (Pramac-Ducati) kegelte in der ersten Runde mit Marco Bezzecchi (VR46-Ducati) und Miguel Oliveira (RNF-Aprilia) gleich zwei Piloten ins Out. Auch die Rennen der beiden Franzosen Fabio Quartararo (Yamaha) und Johann Zarco (Pramac-Ducati) wurden durch den Startunfall zunichte gemacht. Zum Unmut von Valentino Rossi, der beim Rennwochenende in Spielberg vor Ort ist, stürzte wenige Runden später mit Luca Marini auch noch der zweite Pilot des VR46-Teams von Rossi nach einem Duell mit Martin.

Bagnaia zeigte seine Klasse

Der Kampf um den Sieg wurde schnell zu einem Fall für zwei Piloten. Lediglich Brad Binder (KTM) konnte zu Beginn des Rennens mit Weltmeister Francesco Bagnaia (Ducati) mithalten. Nach einigen Runden konnte sich der 26-jährige Italiener aber immer weiter absetzen und feierte am Ende einen verdienten Sprintsieg in Spielberg. Bagnaia konnte seine WM-Führung damit weiter ausbauen.