MotoGP: "Der Teufel" Fabio Quartararo will erneut siegen

Fabio Quartararo peilt in der MotoGP den dritten Sieg in Folge an.

In Abwesenheit des verletzten Weltmeisters Marc Márquez avanciert der Franzose Fabio Quartararo zum neuen Superstar in der MotoGP. Der 21-jährige Petronas-Yamaha-Pilot konnte die ersten beiden Rennen der MotoGP-Saison in Jerez für sich entscheiden. Für Quartararo waren es in seiner erst zweiten Saison in der Königsklasse der Motorräder die ersten beiden Siege. Seine dominante Fahrweise als Jugendlicher in einer spanischen Nachwuchsserie brachte ihm den Spitznamen "El Diablo" ("Der Teufel") ein.

In der Fahrerwertung hält Quartararo nach zwei absolvierten Rennen beim Maximum von 50 Punkten und hat damit zehn Punkte Vorsprung auf seinen schärfsten Verfolger Maverick Viñales. Mit einem Sieg beim Grand Prix von Tschechien in Brünn am Sonntag (14 Uhr/live Servus TV) könnte Quartararo seine WM-Führung weiter ausbauen.

Keine Rolle bei der Vergabe des WM-Titels wird in dieser Saison der amtierende Weltmeister Marc Márquez spielen. Nach seinem Oberarmbruch beim ersten Saisonrennen in Jerez musste der Spanier am Montag ein weiteres Mal operiert werden, nachdem eine am 21. Juli eingesetzte Platte zur Stabilisierung des Oberarms beschädigt worden war. Die Beschädigung stammt laut Angaben seines Teamchefs Alberto Puig von einem Haushaltsunfall, bei dem Márquez versucht habe, ein großes Fenster zu öffnen. Einen möglichen Zeitpunkt für die Rückkehr des Superstars nannte Puig nicht und meinte nur: "Die Zeit wird zeigen, wann er bereit ist." Damit wird der Honda-Pilot mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht nur das Rennen in Brünn, sondern auch die beiden Rennen in Spielberg am 16. und 23. August auslassen müssen.

Dieses Wochenende in Brünn ersetzt ihn im Honda-Team Stefan Bradl. Bei den Trainings am Freitag kam der Deutsche aber nicht über den letzten Rang im Klassement hinaus. Die Bestzeit markierte Quartararo vor Teamkollege Franco Morbidelli und KTM-Pilot Miguel Oliveira. Francesco Bagnaia brach sich bei einem Sturz im ersten freien Training das Schienbein und fällt für das Rennen am Sonntag aus.