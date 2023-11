MotoGP-Finale in Valencia: Bagnaia wieder Weltmeister - Martin scheidet nach heftigem Unfall mit Márquez aus

Márquez wurde vom Motorrad geschleudert

Bei der Aufholjagd riskierte Ducati-Pilot Martin zu viel und kollidierte mit seinem spanischen Landsmann Marc Márquez. Während Martin in der Box über die vergebene WM-Chance weinte, musste Superstar Márquez nach seinem Sturz gestützt werden. Der 30-jährige Spanier wurde bei seinem letzten Rennen für Honda vor seinem Wechsel zu Ducati per Highsider in die Luft geschleudert und kam unsaft im Kiesbett zum Erliegen. Der achtmalige Weltmeister zogt sich keine schweren Verletzungen zu, musste aber für genauere Untersuchungen ins Medical Centre an der Strecke. Dort wurde er für fit erklärt.