Formel-1-Team soll KTM an die Spitze hieven

Das österreichische MotoGP-Team will sich vor allem aerodynamisch verbessern. Helfen soll dabei ein Rennstall aus der Königsklasse.

Nach dem famosen Saisonauftakt mit einem zweiten Platz und einem Sieg geriet der KTM-Motor in der MotoGP zuletzt ins Stocken. Der österreichische Hersteller wartet seit mittlerweile elf Rennen auf einen Podestplatz. Das Heimrennen am vergangenen Wochenende in Spielberg, wo man schon zwei Mal gewinnen konnte, brachte keine Trendwende. Brad Binder konnte als Siebter kein Wörtchen um den Sieg oder das Podium mitreden.

Der größte Hemmschuh für die Mattighofener auf dem Weg an die Spitze in der Königsklasse des ...