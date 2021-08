MotoGP: Grand Prix der Steiermark in Spielberg nach Feuerunfall unterbrochen

Wie im Vorjahr musste das MotoGP-Rennen in Spielberg in der Anfangsphase erneut unterbrochen werden.

Auslöser für die rote Flagge in der zweiten Runde war KTM-Testpilot Dani Pedrosa. Der Spanier verlor beim Herausbeschleunigen aus der dritten Kurve die Kontrolle über seine RC16. Aprilia-Pilot Lorenzo Savadori konnte nicht mehr ausweichen und kollidierte mit der KTM-Maschine. Die beiden Bikes gingen daraufhin in Flammen auf. "Dani hat das Vorderrad verloren, das war eine heikle Situation und ein Riesenglück. Ich hoffe, dass niemand schwer verletzt wurde", sagte KTM-Teammanager Mike Leitner. Pedrosa blieb unverletzt, der Italiener Savadori wurde zwar auf der Strecke versorgt und hinkte danach in seine Unterkunft in der Boxengasse zurück..