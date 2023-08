Die Königsklasse auf zwei Rädern verliert im Vergleich zur Formel 1 immer mehr an Boden. Die Gründe dafür sind auch hausgemacht.

Sieben Jahre ist es her, da lockte die MotoGP noch mehr als doppelt so viele Besucher nach Spielberg wie die Formel 1. Mittlerweile hat sich das Kräfteverhältnis gedreht. Während bei der Formel 1 heuer 304.000 Fans am Red-Bull-Ring gastierten, verzeichnete ...