KTM holt Pol Espargaró zurück - zweites Team heißt ab 2023 GasGas

KTM hat am Rande des Grand Prix von Österreich in der MotoGP am Samstag die Weichen für die Zukunft gestellt. Das Satellitenteam Tech 3 geht ab kommender Saison als Werksteam mit dem Namen GasGas an den Start. Die spanische Marke gehört zur Pierer-Mobility-Gruppe. Als ersten Piloten des neuen Teams verkündete KTM am Samstag Pol Espargaró. Der 31-jährige Spanier kehrt nach zwei Jahren bei Honda in die KTM-Familie zurück.

SN/GEPA pictures Pol Epsargaó fährt aber der kommenden Saison für GasGas in der KTM-Familie.