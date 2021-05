MotoGP: Jack Miller bewahrte bei Wetterschlacht in Le Mans die Ruhe

Der Ducati-Pilot feierte in einem chaotischen Grand Prix von Frankreich den zweiten Sieg in Folge. Zwei KTM-Piloten setzten ein Ausrufezeichen.

Jack Miller bleibt der Mann der Stunde in der MotoGP. 14 Tage nach seinem ersten Saisonsieg feierte der Australier in einem chaotischen und sturzreichen Regenrennen in Le Mans seinen zweiten Sieg in Folge. "Das war richtig hektisch. Als es anfing zu regnen, zog auch kräftiger Wind auf. In der Boxengasse ist einiges umgefallen und ich dachte schon, sie würden das Rennen abbrechen", erklärte Miller.

Der Ducati-Pilot fuhr aber kein fehlerfreies Rennen. Zwar setzte sich Miller nach dem Start bei trockenen Bedingungen an die Spitze, die er wenig später aber WM-Konkurrent Fabio Quartararo überlassen musste. Bereits in der vierten Runde begann es in Le Mans zu regnen. Die weiße Flagge wurde geschwenkt und somit trat die Flag-to-Flag-Regel in Kraft. Sie besagt, dass die Piloten aufgrund wechselnder Bedingungen in der Boxengasse auf ein Ersatz-Motorrad mit anderen Reifen wechseln dürfen.

Eine Runde später verliefen die Wechsel alles andere als reibungslos. Quartararo bog in die falsche Box ab und verlor die Führung an Marc Márquez. Zusätzlich kassierte der Franzose für den Fauxpas einen Long-Lap-Penalty. Jeweils zwei Strafen dieser Art fassten die beiden Ducati-Piloten Miller und Francesco Bagnaia aus. Sie waren zu schnell in der Boxengasse unterwegs.

Bei nassen Verhältnissen war Marc Márquez der schnellste Mann. Auf dem Weg zu seinem ersten Sieg nach einer neunmonatigen Verletzungspause, stürzte der Spanier nach einem Highsider in der neunten Runde. Der Honda-Pilot startete eine Aufholjagd und war eineinhalb Sekunden pro Runde schneller als die Spitzengruppe, ehe das Rennen des 28-Jährigen nach einem erneuten Sturz endgültig beendet war.

Währenddessen übernahm Miller wieder die Führung und fuhr sich einen komfortablen Vorsprung heraus, den er souverän ins Ziel brachte. Bei auftrocknender Strecke hatten die Piloten mit den Medium-Regenreifen weniger Probleme. Das nutzte Lokalmatador Johann Zarco, der den Ducati-Doppelsieg perfekt machte. "Hätte ich das Bike eine Runde früher gewechselt als die anderen, hätte es vielleicht zum Sieg gereicht. Für mich waren es die perfekten Bedingungen", sagte der Franzose. Landsmann Quartararo komplettierte das Podest und holte sich die WM-Führung zurück: "Der Softreifen war am Ende richtig weich. Das Ergebnis fühlt sich für mich wie ein Sieg an."

Ein Ausrufezeichen setzten die beiden KTM-Tech3-Piloten. Danilo Petrucci wurde Fünfter, Teamkollege Iker Lecuona Neunter.