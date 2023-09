MotoGP: Japaner vor Heimrennen im Aufwind - Superstars bleiben skeptisch

Superstars nicht zufrieden

Doch trotz aller negativen Nebengeräusche blicken Honda und Yamaha positiv in Richtung des Heim-Grand-Prix an diesem Wochenende. Denn bei der Premiere der MotoGP in der Vorwoche in Indien standen sowohl Márquez (Sprint) als auch Quartararo (Hauptrennen) jeweils als Dritter auf dem Podest. Am Sonntag klassierten sich sogar vier japanische Motorräder in den Top Ten, ein bitter nötiger Befreiungsschlag. Während die Verantwortlichen nun auch in Japan wieder auf Topergebnisse ihrer Starpiloten hoffen, legen die frustrierten Fahrer den Finger in die Wunde. "Noch fühle ich mich nicht richtig wohl beim Fahren. Ich bin schnell und weiß, wie ich das Motorrad fahren muss. Aber ich bin nicht in meiner Komfortzone, fahre nicht mit meinem natürlichen Instinkt", erklärt etwa Márquez, der häufig mit seiner Honda zu Boden geht. Teamkollege Joan Mir fuhr als Fünfter in Indien sein mit Abstand bestes Ergebnis seit seinem Wechsel zu Honda ein. "Es ist schon ein Mysterium", meinte der 26-jährige Spanier. Yamaha-Pilot Quartararo klagte vor allem über die fehlende Power beim Herausbeschleunigen aus den Kurven: "Daran müssen wir arbeiten. Hoffentlich können wir zumindest für nächstes Jahr einen Schritt machen. Denn so können wir einfach nicht kämpfen."