KTM-Duo freut sich auf Sprintrennen

Brad Binder und Neuzugang Jack Miller sehen die MotoGP-Sprints in dieser Saison am Samstag als Chance. Teammanager Francesco Guidotti sieht auch die negativen Aspekte.

Die MotoGP startet Ende März mit dem Saisonauftakt in Portimão in eine neue Ära. Zusätzlich zu dem gewöhnlichen Grand Prix am Sonntag findet an jedem Rennwochenende am Samstag ein Sprintrennen statt. Die Meinungen über diesen Schritt der Rennserie gehen im MotoGP-Zirkus und bei den Fans auseinander, die KTM-Piloten Brad Binder und Jack Miller sehen die Sprints am Samstag positiv. "Sprintrennen werden etwas sein, das für uns alle neu ist, aber ich freue mich darauf", meint Binder, der in der vergangenen ...