MotoGP: KTM hofft in Katar auf das Gesetz der Serie

Nach dem schwachen Saisonstart wollen die Oberösterreicher beim zweiten Rennen in Doha ein anderes Gesicht zeigen.

Fünf mickrige Punkte sammelten die beiden KTM-Fahrer Brad Binder und Miguel Oliveira beim MotoGP-Auftaktrennen vergangene Woche in Katar. Dass der Start in die neue Saison auf dem Losail International Circuit für den österreichischen Hersteller ein schwieriger werden würde, prophezeite KTM-Motorsportchef Pit Beirer bereits im SN-Interview nach den durchwachsenen Testfahrten in Katar.

Binder und Oliveira, die in der vergangenen Saison insgesamt drei Rennen gewinnen konnten, machten nach dem frustrierenden Rennwochenende vor allem die Reifen für die schwache Performance verantwortlich. ...