Weltmeister Bagnaia gewinnt ersten Sprint der Geschichte in Portimao - KTM-Pilot Miller 4.

MotoGP-Weltmeister Francesco Bagnaia hat am Samstagnachmittag den ersten Sprint in der Geschichte der Rennserie für sich entschieden. Der Ducati-Pilot gewann vor Jorge Martin (Pramac-Ducati) und Marc Márquez, der sich am Vormittag auf seiner Honda die Pole Position gesichert hatte. KTM-Pilot Jack Miller wurde bei seiner Rennpremiere für den österreichischen Hersteller in der MotoGP Vierter.

Die erste Pole Position des Jahres in der MotoGP ging am Samstagvormittag in Portimao etwas überraschend an Marc Márquez. Der achtmalige Weltmeister brannte dabei einen neuen Rundenrekord in den Asphalt. Im ersten Sprint der MotoGP-Geschichte am Samstagnachmittag fiel der 30-Jährige Spanier auf den dritten Rang zurück. "Kein schlechter Start in die Saison, aber morgen ist das wichtigere Rennen", meinte Márquez, der mit einem unterlegenen Motorrad kämpft.

Weltmeister Bagnaia nicht zu schlagen

Keine Blöße beim Auftakt an der Algarve gab sich Francesco Bagnaia. Der amtierende Weltmeister ging vom zweiten Startplatz aus in das Rennen, setzte sich in der zwölften und letzten Runde an die Spitze und sicherte sich damit nicht nur den Sieg im Sprint, sondern auch gleich die Führung in der WM. Unmittelbar hinter dem 26-jährigen Italiener überquerte Ducati-Markenkollege Jorge Martin als Zweiter die Ziellinie. "Ich habe es wirklich genossen. Das hat viel Spaß gemacht", sagte Bagnaia.