Sensation: KTM-Pilot Binder krönt Aufholjagd mit Sprintsieg

Brad Binder hat sich am Samstagabend völlig überraschend den Sieg im Sprint von Argentinien gesichert. Der KTM-Pilot war nur vom 15. Startplatz aus in das Rennen gegangen, bewies aber einmal mehr seine unglaubliche Stärke im Rennen. Hinter dem 27-jährigen Südafrikaner komplettierten die beiden Ducati-VR46-Piloten Marco Bezzecchi und Luca Marini das Podest.

Was für eine Leistung von Brad Binder: Der KTM-Pilot katapultierte sich beim Sprint von Argentinien am Samstagabend in Termas de Rio Hondo vom 15. Platz an die Spitze und feierte sensationell den Sieg im Sprint. Binder kämpfte sich bereits in der ersten Runde bis auf den dritten Platz nach vorn. Kurze Zeit später übernahm der 27-jährige Südafrikaner dann auch schon die Führung im zweiten Sprint der MotoGP-Geschichte.

Binder: "Ich habe mich selbst überrascht"

Binder fuhr sich in dem zwölf Runden langen Rennen einen kleinen Vorsprung heraus, den er am Ende knapp ins Ziel retten konnte. Der KTM-Pilot bescherte sich und seinem österreichischen Hersteller damit den ersten Sprint-Sieg in ihrer Geschichte. "Ich habe mich selbst etwas überrascht. Was für ein Start. Danach habe ich mir einen nach dem anderen geholt", erklärte Binder, der sein Team lobte. "Danke an das Team. Wir haben seit gestern einen unglaublichen Schritt nach vorn gemacht. Das Motorrad war fantastisch. Ich freue mich darauf zu sehen, wie wir das ganze morgen managen können." Am Sonntag (19 Uhr/live ServusTV) findet wie gewohnt das Grand-Prix-Rennen statt. Auch dort geht Binder vom 15. Platz aus ins Rennen.

Bezzecchi und Marini am Podest

Das Podest komplettierten die beiden Ducati-VR46-Piloten Marco Bezzecchi und Luca Marini. Vierter wurde Yamaha-Pilot Franco Morbidelli. WM-Leader Francesco Bagnaia (Ducati) wurde unmittelbar hinter Alex Márquez (Gresini-Ducati) Sechster. In der WM-Wertung liegt KTM-Pilot Binder als Vierter 19 Punkte hinter Titelverteidiger Bagnaia.