MotoGP: KTM-Pilot Miguel Oliveira siegt bei Regen in Thailand

Der KTM-Pilot gewann in Thailand auch das zweite Saisonrennen auf nasser Strecke.

Wegen starker Regenfälle im thailändischen Buriram verzögerte sich der Start des MotoGP-Rennens um rund eine Stunde. Auf nasser Strecke war es wie schon beim ersten Regenrennen der Saison in Indonesien erneut Miguel Oliveira, der alle anderen Fahrer in den Schatten stellte. Der KTM-Pilot startete vom elften Startplatz, fand sofort seinen Rhythmus, setzte sich in der Spitzengruppe fest und war der schnellste Mann auf der Strecke.

Im Kampf um den Sieg duellierte sich Oliveira ausgerechnet mit Jack Miller. Der Ducati-Pilot ersetzt Oliveira ab der kommenden Saison im KTM-Werksteam. Oliveira setzte den in Führung liegenden 27-jährigen Australier mit zunehmender Renndauer immer mehr unter Druck und setzte in der 15. Runde zum rennentscheidenden Überholmanöver an. Somit feierte Oliveira im zweiten Regenrennen der Saison seinen zweiten Saisonsieg. "Es war ein sehr langes Rennen, aber ich kann mich nicht beschweren. Immer wenn es regnet, bin ich superschnell. Ich habe mich an Indonesien zurückerinnert und versucht, ruhig zu bleiben", erklärte der 27-jährige Portugiese, der in den vergangenen Monaten keinen Hehl daraus machte, dass er mit den Entscheidungen der KTM-Führungsriege alles andere als einverstanden war. Oliveira sah es nicht ein, seinen Platz für Miller räumen zu müssen und ab kommender Saison im zweiten KTM-Werksteam GasGas fahren zu sollen. Oliveira unterschrieb daraufhin einen Vertrag im Satellitenteam von Aprilia. Nach dem bereits zweiten Saisonsieg des Portugiesen werden sich die Mattighofener fragen müssen, ob sie die richtige Entscheidung getroffen haben.

Hinter Oliveira komplettierten in Thailand die beiden Ducati-Teamkollegen Miller und Francesco Bagnaia das Podest. Für Bagnaia fühlt sich der dritte Platz aber wie ein Sieg, denn WM-Rivale Fabio Quartararo kam mit den nassen Bedingungen überhaupt nicht zurecht und verpasste mit seiner Yamaha die Punkteränge. "Dieses Podium ist wie ein Sieg für mich. Ich bin sehr, sehr glücklich", sagte Bagnaia. In der WM-Wertung ist drei Rennen vor Saisonende nun alles offen: Quartararo führt nur noch zwei Punkte vor Bagnaia.