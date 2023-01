KTM präsentiert Motorrad für 2023: Der WM-Titel ist das Ziel

Der österreichische Motorradhersteller enthüllte am Donnerstagvormittag sein neues Motorrad für die kommende Saison in der MotoGP. Die Piloten Brad Binder und Neuzugang Jack Miller können den Auftakt in Portimão am 26. März kaum noch erwarten. Die Saisonziele sind klar definiert: Nach dem Vizeweltmeistertitel in der Teamwertung der Vorsaison wollen die Mattighofner dieses Jahr noch höher hinaus. Dabei soll auch Expertise aus der Formel 1 helfen.

Dass im siebten Jahr in der MotoGP auch der Erfolgsdruck immer größer wird, liegt für KTM-Motorsportchef Pit Beirer in der Natur der Sache: "Die Zeit vergeht wie im Flug, es ist verrückt! Ich finde, die sechs Jahre bis jetzt waren unglaublich, wenn man bedenkt, auf welches Niveau wir dieses Projekt gebracht und welche Erfolge wir bereits in der Tasche haben. Jetzt können wir aber nicht mehr sagen, dass wir die Youngsters sind. Wir sind etabliert und natürlich steigt der Druck, weil wir Ergebnisse liefern müssen."

Brad Binder und Jack Miller sollen KTM zu Erfolgen führen

Mit dem Südafrikaner Brad Binder und dem australischen Rückkehrer Jack Miller verfügt KTM 2023 über zwei absolute Top-Piloten, die dazu in der Lage sind, regelmäßig Spitzenergebnisse für die Mattighofner einzufahren. "Ich glaube, dass Brad und Jack verschieden sind, aber am Ende des Tages sind sie sich doch ähnlich. Sie pushen sehr stark und das ist genau das, was wir brauchen. Irgendwie passen die Jungs gut zusammen und wir müssen beweisen, dass wir im vorderen Bereich des Feldes stabil sein können", meint Beirer. Teammanager Francesco Guidotti freut sich zwar über das hervorragende Abschneiden in der Teamwertung 2022, das Hauptaugenmerk liegt aber auf der Fahrerwertung: "Unser Hauptziel ist der Fahrertitel. Das wollen wir dieses Jahr erreichen."

SN/ktm/philipp platzer Brad Binder (links) und Neuzugang Jack Miller haben große Ziele.

Brad Binder will WM-Titel holen: "Das ist es, was ich in meinem Leben erreichen möchte"

Binder zeigte in der vergangenen Saison die meisten Überholmanöver aller Fahrer und wurde als bester KTM-Pilot Sechster in der Fahrerwertung. In seinem vierten MotoGP-Jahr will der 27-jährige Südafrikaner aber noch höher hinaus. "Es ist verrückt, wenn ich daran denke, dass es mein neuntes Jahr mit KTM sein wird und mein viertes in der MotoGP. Es ist aufregend und ich fühle mich großartig. Natürlich gibt es Dinge, an denen wir arbeiten müssen, aber im Allgemeinen haben wir einen Schritt nach vorne gemacht", meint Binder, der eine Kampfansage folgen lässt: "Ich bin hier, um um den WM-Titel zu kämpfen. Das ist es, was ich in meinem Leben erreichen möchte. Ich glaube, dass die Chancen dafür in dieser Saison am besten stehen."

SN/ktm/philipp platzer Brad Binder will den WM-Titel holen.

Jack Miller freut sich über seine Rückkehr zu KTM

Miller ist kein Unbekannter im Hause KTM. Der charismatische Australier fuhr bereits 2014 ein Jahr lang für den österreichischen Hersteller und wurde damals Vizeweltmeister in der Moto3. Nach Stationen bei Honda und Ducati in der MotoGP steigt der 28-Jährige nun wieder für die Orangenen auf das Motorrad. Miller hat die Entwicklung von KTM in den vergangenen Jahren genau verfolgt: "Was sie in der kurzen Zeit erreicht haben, war ziemlich beeindruckend. Ich freue mich darauf, das, was ich in meiner Zeit in der MotoGP gelernt habe, in das Projekt einzubringen. Hoffentlich sind wir in der Lage, uns gemeinsam zu verbessern." Miller konnte bislang in acht Jahren in der MotoGP drei Rennen für sich entscheiden.

SN/ktm/philipp platzer Jack Miller ist zurück bei KTM.

Technische Entwicklung: Beirer warnt vor "Gefahrenzone"

In den vergangenen Jahren wurde die Aerodynamik in der MotoGP zu einem immer wichtigeren Thema. Ohne Flügel am Motorrad war es schwer, im Qualifying ganz vorn zu landen. Bei KTM sträubte man sich lange gegen die technische und aerodynamische Aufrüstung in der MotoGP. "Es ist kein Geheimnis, dass wir diese aerodynamische Entwicklung und die Ride-Height-Devices sehr kritisch gesehen haben. Unsere ehrliche Meinung ist, dass dies nicht gut für den Sport ist. Luftturbulenzen wegen der Aerodynamik machen es für die Fahrer noch schwieriger. Ich habe das Gefühl, dass wir uns einer Gefahrenzone nähern."

SN/ktm/philipp platzer KTM-Motorsportchef Pit Beirer.

Formel-1-Expertise soll Schlüssel zum Erfolg sein

Doch um den Titeltraum realisieren zu können, investierte KTM auch kräftig in die technische und aerodynamische Entwicklung seiner RC16. Geholfen hat dabei eine Zusammenarbeit mit der Firma Red Bull Advanced Technologies, die viel Erfahrung aus der Formel 1 mitbringt. "Die Partnerschaft mit Red Bull ist etwas ganz Besonderes und geht auf unser erstes gemeinsames Rennprojekt im Jahr 2003 zurück. Vergangene Saison haben wir gesehen, dass wir bei der Aerodynamik und Entwicklung Schritte machen müssen. Wenn man sich die Formel 1 anschaut und sieht, was die Jungs in der Red-Bull-Familie machen, dann setzen sie die Benchmark. Es war wirklich erfrischend für uns, diese Leute an Bord zu holen und das Motorrad auf eine andere Art und Weise zu betrachten. Wir haben Schritte in der Aerodynamik gemacht, an die wir nicht gedacht hätten."

SN/ktm/philipp platzer Die neue KTM RC16 ist startklar

Sprintrennen bringen zusätzliche Spannung

Wie in der Formel 1 und anderen Motorsport-Serien wird es ab dieser Saison auch in der MotoGP zusätzliche Sprintrennen am Samstag geben. Konkret ist geplant, dass die Sprintrennen immer am Samstag nach den beiden Qualifying-Segmenten gefahren werden sollen. Eines der vier freien Trainings wird dafür gestrichen. Die Sprintrennen sollen nach der Hälfte der normalen Renndistanz am Sonntag beendet sein. Demnach gibt es im Sprint auch halb so viele Punkte zu ergattern. Die Startaufstellung für beide Rennen ergibt sich aus den Ergebnissen im Qualifying. "Alle Teams stehen dadurch schon am Samstag deutlich mehr unter Druck", weiß Beirer. "Ich denke, das Motorrad muss ein wenig anders behandelt werden und das Programm für das Wochenende wird sich ändern, aber am Ende des Tages werden wir ein super attraktives MotoGP-Rennen am Samstag haben, für die Zuschauer an der Strecke, im Fernsehen und für uns, weil wir lieben es, Rennen zu sehen."

Ob das neue Format eine langfristige Zukunft hat, wird sich weisen. "Ich denke, niemand hat eine klare Antwort darauf, was es für alle bringen wird, aber wir werden es versuchen", sagt Beirer.