MotoGP: KTM träumt beim Jubiläum von WM-Führung - Márquez feiert Comeback

Die Mattighofner können am Wochenende in Le Mans die WM-Führung in der Teamwertung übernehmen. Superstar Marc Márquez feiert beim 1000. Grand Prix in der Geschichte der Motorrad-WM sein Comeback.

Knapp zwei Monate nach seinem Sturz beim Saisonauftakt in Portimão kehrt Superstar Marc Márquez am Wochenende in Le Mans wieder in die MotoGP zurück. Viel erwartet sich der achtmalige Weltmeister nach seiner Handverletzung beim 1000. Grand Prix in der Motorrad-WM am Sonntag (14 Uhr/live ServusTV) aber nicht. "Ich freue mich, wieder da zu sein, aber große Erwartungen habe ich nicht. Ich bin eineinhalb Monate lang auf keinem Motorrad gesessen", erklärt Márquez, der das Rennen in Frankreich auch zu Testzwecken nutzt. Um die unterlegene Honda weiterzuentwickeln, testet der 30-jährige Spanier ein neues Chassis von Kalex. "Es ist nicht ideal, an einem Rennwochenende zu testen, aber Honda braucht die Informationen."

KTM kann Führung in der Teamwertung übernehmen

Während Márquez und Honda testen, will KTM seinen Erfolgslauf nach dem bärenstarken Wochenende zuletzt in Jerez nun in Le Mans prolongieren. "Ich liebe es, hier zu fahren", sagt Jack Miller, der bereits zwei Mal auf der Rennstrecke in Frankreich gewinnen konnte. "Wir haben ein Siegerbike", gibt der KTM-Fahrer die Marschrichtung der Mattighofner vor. Auch Teamkollege Brad Binder hofft beim Jubiläums-Grand-Prix der Königsklasse des Motorradsports auf ein starkes Ergebnis. "Wir haben ein gutes Momentum und viel Selbstvertrauen." Mit einer ähnlich starken Leistung wie in Jerez könnte KTM sogar die Führung in der Teamwertung übernehmen.