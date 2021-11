MotoGP: KTM trennt sich von Teammanager Mike Leitner

Der 59-jährige Oberösterreicher bleibt dem Rennstall in beratender Funktion erhalten. Der Nachfolger soll bereits in den kommenden Tagen präsentiert werden. Es soll sich um den Italiener Francesco Guidotti handeln.

Er kann ohne Übertreibung als einer der Gründerväter des MotoGP-Projekts von KTM bezeichnet werden. Mike Leitner war ab 2015 maßgeblich an dem Bau und der Entwicklung der RC16 beteiligt. Seit 2017 war er außerdem als Teammanager für den österreichischen Rennstall tätig. Während seiner Ägide arbeitete sich KTM vom Ende des Feldes in der MotoGP im Kampf gegen Ducati, Yamaha, Honda und Co. stetig nach vorn. Mittlerweile stehen fünf Siege und 13 Podestplätze in der Königsklasse des Motorradsports zu Buche.

Nach fünf erfolgreichen Saisons ist nun aber Schluss für Leitner. Der 59-jährige Oberösterreicher und KTM gehen ab sofort getrennte Wege, Leitner wird dem größten Motorradhersteller Europas aber in beratender Rolle erhalten bleiben. "Mike war eine Schlüsselfigur in unserer Mission, im Straßenrennsport gegen die Besten der Welt zu kämpfen. Gemeinsam haben wir unglaubliche Resultate erreicht. Seine Hingabe hat in unserer Erfolgsgeschichte eine wichtige Rolle gespielt. Nach sieben gemeinsamen Jahren haben wir uns aber dazu entschieden, die Führung im MotoGP-Bereich neu zu organisieren", wird KTM-Motorsportchef Pit Beirer in einer Aussendung zitiert.

Wer Leitner als Teammanager nachfolgt, steht noch nicht fest. Eine Entscheidung diesbezüglich soll aber bereits in den kommenden Tagen fallen. Laut Medienberichten ist Francesco Guidotti, der derzeit noch bei Pramac-Ducati unter Vertrag steht, der Wunschkandidat für die aktuell vakante Position des Teammanagers. Der Italiener war bereits von 2006 bis 2009 bei KTM engagiert.