MotoGP: KTM verlängerte Vertrag mit Brad Binder vorzeitig bis 2026

Der Südafrikaner unterschrieb für zwei weitere Jahre beim österreichischen Hersteller. Die Chefetage der Mattighofner lobt Binder über den grünen Klee.

Der österreichische Motorrad-Hersteller KTM hat den Vertrag mit MotoGP-Star Brad Binder vorzeitig um zwei Jahre bis 2026 verlängert. Das teilte der Rennstall am Samstag im Rahmen des Heimrennens in Spielberg mit. Der 28-jährige Südafrikaner ist derzeit WM-Vierter und der große Hoffnungsträger der Orangenen aus Mattighofen auf einen Sieg beim Heim-GP am Sonntag (14.00 Uhr/live ServusTV) auf dem Red Bull Ring.

Binder "bringt Siegermentalität mit"

Binder, in der Vorsaison WM-Fünfter, fährt seit 2020 für KTM in der MotoGP. "Wir kommen dem, was wir auf der Rennstrecke erreichen wollen, sehr nahe. Ich weiß, dass noch viel mehr kommen wird und ich kann es kaum erwarten, diese Geschichten zu erzählen", freute sich der Moto3-Weltmeister von 2016. Auch Teammanager Francesco Guidotti war zufrieden. "Brad ist der Fels in der Brandung unseres Teams. Er bringt eine Siegermentalität in unsere Box, aber auch Stabilität und ein wichtiges Verständnis von KTM", betonte der Italiener.