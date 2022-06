MotoGP: KTM verpflichtet Jack Miller - Vertrag bis 2024

Das Transferkarussell in der MotoGP nimmt Fahrt auf und verantwortlich dafür ist KTM. Der österreichische Hersteller gab am Donnerstagvormittag die Verpflichtung von Ducati-Pilot Jack Miller bekannt. Der 27-jährige Australier ersetzt Miguel Oliveira im Werksteam und wird ab der kommenden Saison für zumindest zwei Jahre Teamkollege von Brad Binder.

Für Miller ist es eine Rückkehr zum österreichischen Rennstall. Der mehrfache Grand-Prix-Gewinner in der Königsklasse fuhr im Jahr 2014 in der Moto3 für KTM und belegte damals den zweiten Rang in der Weltmeisterschaft. Seit 2015 ist der charismatische Draufgänger in der MotoGP am Start. Dort ging Miller zunächst drei Jahre für Honda auf Punktejagd, ehe der Australier zu Ducati wechselte.

Beim Ducati-Satellitenteam Pramac machte Miller Bekanntschaft mit Francesco Guidotti, der seit diesem Jahr als Teammanager von KTM fungiert. In Mattighofen ist man über die Verpflichtung Millers begeistert: "Mit Jack haben wir neben Brad einen weiteren starken Mann in unserem Team. Ich kenne ihn gut und weiß, wie er gerne arbeitet und was er in die Box bringen kann. Ich glaube, dass sein Charakter und die Art, wie er unsere KTM RC16 fahren und pushen wird, uns in dieser Phase unseres Projekts sehr helfen werden", erklärt Guidotti, der die Racing-Qualitäten von Miller unterstreicht. "Wie Brad ist auch Jack ein echter Rennfahrer. Er wird die Grenzen und das Maximum ausloten und alles geben, um ein gutes Ergebnis zu erzielen. Das ist eine ziemlich seltene Eigenschaft. Die nächsten beiden Saisons werden aufregend sein."

KTM-Motorsportchef Beirer über Miller: "Er wird eine große Bereicherung sein"

KTM-Motorsportchef Pit Beirer ist ebenfalls glücklich, Miller ab der kommenden Saison wieder für den österreichischen Rennstall fahren zu sehen. "Er hat bei uns einen positiven Eindruck hinterlassen und wir sind in Kontakt geblieben. Jacks Herangehensweise und seine Einstellung zum Rennsport sind der unseren sehr ähnlich. Ich bin sehr stolz, dass er wieder zu Red Bull KTM zurückkehrt und er wird eine große Bereicherung für unsere Mission sein.

Was passiert mit Miguel Oliveira?

Noch unklar ist die Zukunft von Miguel Oliveira. Der 27-jährige Portugiese könnte zum Tech-3-Team zurückkehren, um weiter Teil der KTM-Familie zu bleiben. Wahrscheinlicher als der Schritt zurück ist aber ein Abschied. Oliveira liebäugelt mit einem Wechsel zum Privatteam Gresini, das mit einer Ducati an den Start geht. Bei den Italienern könnte Oliveira die Nachfolge von Enea Bastianini antreten. Der 24-jährige Italiener gewann in dieser Saison bereits drei Rennen und soll als Nachfolger von Miller ins Ducati-Werksteam aufsteigen.