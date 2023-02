KTM verzichtet bei erstem Testtag in Sepang auf Zeitenjagd

Die Bestzeit am ersten von drei Testtagen auf dem Sepang International Circuit in Malaysia ging an VR46-Ducati-Pilot Marco Bezzecchi. Brad Binder und Jack Miller sind mit dem neuen KTM-Bike zufrieden.

SN/IMAGO/ZUMA Wire Brad Binder ist mit der neuen RC16 von KTM zufrieden.

Das erste Rennwochenende der neuen MotoGP-Saison findet zwar erst von 24. bis 26. März in Portimão statt, eine erste Standortbestimmung vor dem offiziellen Saisonstart gibt es für die elf Teams aber bereits an diesem Wochenende bei den traditionellen Testfahrten in Sepang. Während einige Teams und Fahrer am ersten Trainingstag am Freitag bereits Jagd auf schnelle Rundenzeiten machten, hielt man sich bei KTM noch zurück. Neuzugang Jack Miller belegte als bester KTM-Pilot am Freitag den 16. Rang, Teamkollege Brad Binder landete auf Platz 21. Zwischen den KTM-Fahrern klassierten sich mit Pol Espargaró (20.) und Augusto Fernández (19.) die beiden GasGas-Piloten aus der KTM-Familie. Die Bestzeit sicherte sich der Italiener Marco Bezzecchi (VR46-Ducati) vor Maverick Viñales (Aprilia) und Ducati-Werksfahrer Enea Bastianini. SN/IMAGO/NurPhoto Pol Espargaró kehrt als GasGas-Werksfahrer in die KTM-Familie zurück. Miller will sich schnell an neues Bike gewöhnen "Es war ein guter Tag. Ich habe versucht, mich an das neue Bike zu gewöhnen. Das hat ganz gut funktioniert und die Rundenzeit war für den ersten Tag auch nicht so schlecht. Jetzt müssen wir den Extraspeed finden", sagte Neuzugang Miller, der 53 Runden abspulte. SN/IMAGO/ZUMA Wire Jack Miller will sich möglichst schnell an sein neues Arbeitsgerät gewöhnen. Binder über KTM-Bike: "Es ist viel einfacher zu fahren" "Der Tag war ziemlich cool. Wir haben das Programm abgearbeitet", erklärte Binder, der mit der Weiterentwicklung des Motorrads aus dem Vorjahr zufrieden ist. "Es fühlt sich ziemlich anders an. Es ist um einiges leichter und viel einfacher zu fahren, aber im Moment müssen wir noch viele kleine Dinge optimieren."