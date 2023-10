MotoGP: KTM befördert Wunderkind Pedro Acosta - ein Pilot verliert seinen Platz

KTM hat am Freitag die Entscheidung gefällt, welche vier Fahrer in der kommenden Saison für den österreichischen Hersteller in der Königsklasse der Motorräder um Punkte kämpfen sollen. Weil Acosta aus der Moto2 in die MotoGP aufsteigt, rückt einer der Stammfahrer ins zweite Glied.

BILD: SN/IMAGO/NURPHOTO Pedro Acosta hat allen Grund zur Freude.

Nachdem die monatelangen Verhandlungen über einen fünften Startplatz in der nächsten Saison zwischen KTM und MotoGP-Rechteinhaber Dorna vor geraumer Zeit endgültig scheiterten, war klar, dass der österreichische Hersteller einen seiner vier Stammpiloten in der laufenden Saison für das kommende Jahr auf die Ersatzbank wird setzen müssen. Denn mit Pedro Acosta drängt das größte Talent seit dem achtfachen Weltmeister Marc Márquez in die MotoGP. Acosta kürte sich 2021 in seiner Premierensaison prompt zum Weltmeister in der Moto3. Heuer sieht es ganz danach aus, als würde der 19-jährige Spanier auch in der Moto2 den Titel holen. Weil darüber hinaus andere Hersteller ihr Interesse an dem Wunderkind bekundeten, war KTM zum Handeln gezwungen. Am Freitag gaben die Mattighofner ihre Entscheidung bekannt.

BILD: SN/GASGAS Augusto Fernández und Pedro Acosta fahren 2024 für das zweite KTM-Werksteam GasGas in der MotoGP. Acosta fährt 2024 für GasGas in der MotoGP Acosta wird 2024 gemeinsam mit Augusto Fernández, der eine starke Rookiesaison fährt, für das GasGas-Werksteam aus dem Hause KTM am Start stehen. "Wir mussten für unser GasGas-Team für 2024 eine wichtige und schwierige Entscheidung treffen. Augusto hat beeindruckende erste Schritte in der MotoGP gemacht und wir sind absolut davon überzeugt, dass er die Geschwindigkeit und die Intelligenz hat, um weiter voranzukommen", erklärte KTM-Motorsportchef Pit Beirer, der auch von Acosta überzeugt ist: "Pedro ist ein ganz besonderes Talent, das bereits so schnell so viel gewonnen hat, und 2024 wird es darum gehen, dass er lernt, mit den ganz Großen in der MotoGP den nächsten Schritt zu machen." Pol Espargaró rückt ins zweite Glied Pol Espargaró, der sich nach einer schweren Verletzung zu Saisonbeginn wieder zurückkämpfte, soll der unerfahrenen Fahrerpaarung als Mentor zur Seite stehen. "Ich möchte Pol für alles danken, was er getan hat und weiterhin für uns tut. Dieser Typ ist superhart und zielstrebig und deshalb wollen wir auf ihn als wichtigen Teil unserer Struktur zählen. Pols Offenheit und Proaktivität verdienen meinen tiefsten Respekt. Es unterstreicht seine Größe als Mensch, dass er uns in dieser Situation eine helfende Hand gegeben hat. Es zeigt auch seine Leidenschaft für den Sport und seine Gedanken für die Zukunft", meint Beirer. Das KTM-Werksteam bilden auch kommende Saison Brad Binder und Jack Miller.