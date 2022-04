MotoGP: Lokalmatador Oliveira ist in Portugal der Geheimfavorit

KTM-Motorsportchef Pit Beirer stärkt seinem Schützling vor dem Europaauftakt den Rücken.

Knapp zwei Monate und vier Rennen nach dem Saisonstart in Katar Anfang März betritt die MotoGP zum ersten Mal in diesem Jahr europäischen Boden. Bei KTM ist man mit der ersten Saisonphase sehr zufrieden. "Wir sind zweitbester Hersteller und auch in der Teamwertung auf dem zweiten Rang. Das Resümee ist sehr positiv", sagt KTM-Motorsportchef Pit Beirer im SN-Gespräch. Dass beim Rennen in Austin zuletzt weder Brad Binder noch Miguel Oliveira in die Top Ten fuhren, lässt beim österreichischen Hersteller niemanden ...