MotoGP: Marc Márquez bietet Motorhome-Übernachtung auf Airbnb an

Verkorkste Saison für Márquez

Márquez hatte am Grand Prix der Niederlande am 25. Juni nicht teilnehmen können, nachdem er sich nicht von früheren Verletzungen erholt hatte. Davor war der 30-Jährige vor dem Großen Preis von Deutschland auf dem Sachsenring fünfmal gestürzt. Der Honda-Pilot hat in dieser Saison noch kein Rennen beendet und liegt in der Gesamtwertung auf Platz 19.