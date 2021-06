MotoGP: Marc Márquez bleibt am Sachsenring unbesiegbar, KTM-Pilot Oliveira erneut am Podium

Zum elften Mal in Folge siegte der Honda-Pilot auf seiner Lieblingsstrecke. KTM-Pilot Oliveira erneut am Podium.

Bereits zu Beginn des Rennwochenendes spekulierte Marc Márquez damit, auf dem Sachsenring wieder mit den Topfahrern in der MotoGP mitmischen zu können. Seit seinem Comeback nach einem Oberarmbruch, der drei Operationen zu Folge hatte, lief es für den einstigen Dominator der Rennserie überhaupt nicht nach Wunsch. Der achtmalige Weltmeister leidet immer noch unter Schmerzen und schied zuletzt drei Mal nach Stürzen aus.

Von den eigentlich schlechten Vorzeichen ließ sich der Honda-Pilot allerdings nicht verunsichern, denn am Sachsenring lief es für den 28-jährigen Spanier im vergangenen Jahrzehnt wie geschmiert. Zehn Mal in Folge triumphierte Márquez vor dem achten Saisonlauf der MotoGP-Saison 2021 auf der eigenwilligen Rennstrecke mit zehn Links- und drei Rechtskurven in Deutschland.

Am Sonntag ließ der Ausnahmekönner den elften Sieg en suite folgen - und das in souveräner Manier. Nach dem fünften Platz im Qualifying setzte sich Márquez schnell an die Spitze und dominierte fortan das Rennen. Dabei ließ sich der 28-Jährige auch nicht von vereinzelten Regentropfen aus der Ruhe bringen. "Als ich die Regentropfen sah, wusste ich, dass es mein Rennen ist", erklärte Márquez, der nach seinem ersten Sieg seit dem Rennen in Valencia 2019 Einblick in seine Gefühlswelt gewährte: "Es ist einer der wichtigsten und schwierigsten Momente meiner Karriere. Ich wusste, dass es eine tolle Gelegenheit ist. Es war mental nicht einfach, weil eine schwierige Zeit hinter mir liegt."

Lediglich Miguel Oliveira konnte das Tempo des Sachsenring-Dominators einigermaßen mitgehen. Für eine ernsthafte Attacke reichte die Zeit aber nicht mehr aus. Mit dem zweiten Rang bescherte Oliveira seiner KTM-Mannschaft das dritte Podium in Folge. In den vergangenen drei Rennen holte der 26-jährige Portugiese die meisten Punkte aller Piloten im Fahrerfeld. "Es war das komplette Rennen über wie ein Katz-und-Maus-Spiel. Es ist ein weiteres Podium. Ich danke dem Team und wir weiter angreifen", sagte Oliveira. Dass KTM derzeit eines der schnellsten Pakete im Rennzirkus hat, bewies Brad Binder, der als Vierter das Podium nur knapp verpasste.

Ein starkes Rennen fuhr einmal mehr Yamaha-Pilot Fabio Quartararo. Der 22-jährige Franzose schaffte als Dritter den Sprung auf das Podest und baute seine WM-Führung auf 22 Punkte aus. "Dieses Podium ist wie Gold. Wir hatten als Team das ganze Wochenende Probleme. Jetzt freue ich mich auf das Rennen in Assen in der nächsten Woche", erklärte Quartararo.

In den kleineren Serien der Moto2 und Moto3 dominieren weiterhin die KTM-Piloten. Remy Gardner, der ab2022 in der Königsklasse für die Oberösterreicher an den Start gehen wird, siegte in der Moto2. Teamkollege Raul Fernandez stürzte auf dem Weg zu einem weiteren Doppelsieg für KTM. In der Moto3 jubelte Wunderkind Pedro Acosta über seinen vierten Saisonsieg. "Das war der schwierigste Sieg in diesem Jahr", meinte der 17-jährige Spanier, der seine WM-Führung weiter ausbaute. Auch in der WM-Wertung der Moto2 führt mit Gardner ein KTM-Pilot.