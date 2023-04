Superstar Marc Márquez fehlt auch in Jerez

Márquez: "Der Knochen ist noch nicht vollständig verheilt"

Marc Márquez laboriert nach wie vor an den Folgen seines verheerenden Sturzes beim Auftaktrennen in Portugal vor rund einem Monat. Beim Versuch zu überholen kollidierte der achtmalige Weltmeister mit dem Portugiesen Miguel Oliveira. Márquez brach sich einen Mittelhandknochen in der rechten Hand. Seit der danach fälligen Operation kämpft der Honda-Pilot erneut um ein Comeback. Bei einer Nachuntersuchung unter der Woche stellten die Ärzte fest, dass ein Einsatz des 30-jährigen Spaniers bei seinem Heimrennen in Jerez noch zu früh kommt. "Der Heilungsprozess schreitet gut voran, aber der Knochen ist noch nicht vollständig verheilt", erklärt Márquez, der aus der Vergangenheit gelernt hat und kein Risiko mit einer verfrühten Rückkehr eingehen möchte. "Zusammen mit den Ärzten haben wir entschieden, noch zwei Wochen zu warten und in Le Mans zurückzukehren."

Ersetzt wird der Superstar von seinem Landsmann Iker Lecuona. Der 23-Jährige war 2020 und 2021 für das Tech-3-Team von KTM in der MotoGP am Start. In Austin wurde Márquez noch von Stefan Bradl vertreten. Der ServusTV-Experte ist in Jerez dank einer Wildcard erneut im Renneinsatz.