Marc Márquez ist das Zünglein an der WM-Waage

Der Superstar der MotoGP findet wieder zurück zu alter Stärke. Im WM-Kampf könnte am Sonntag eine Entscheidung fallen.

Spätestens nach seinem zweiten Platz in der Vorwoche beim Grand Prix von Australien ist auch den letzten verbliebenen Zweiflern im MotoGP-Zirkus klar geworden, dass Superstar Marc Márquez nach seiner langen Leidenszeit zurückgekehrt ist, um wieder zu siegen. Die Odyssee des Leidens scheint für den 29-jährigen Spanier nach der nunmehr vierten Operation am lädierten Oberarm vorbei zu sein. "Ich bin mehr als glücklich, weil ich wieder beginne so zu fahren, wie ich will. Ich genieße es wieder. Davor war es lange ...