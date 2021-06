MotoGP: Miguel Oliveira sorgt in Barcelona für ersten Saisonsieg von KTM

Der aus dem vierten Startplatz ins Rennen gegangene Miguel Oliveira hat am Sonntag das MotoGP-Rennen beim Motorrad-Grand Prix von Katalonien in Barcelona gewonnen und für den ersten Saisonsieg für KTM gesorgt. Der Portugiese setzte sich vor 19.300 Zuschauern vor dem Franzosen Johann Zarco und dem Australier Jack Miller (beide Ducati) durch.

KTM ist zurück an der Spitze der MotoGP. Nach drei Rennsiegen in der vergangenen Saison verlief das Jahr 2021 für den österreichischen Rennstall bisher alles andere als optimal. Die Teams von Yamaha und Ducati waren in den ersten fünf Grand Prix klar überlegen, im Werk in Mattighofen wurde deshalb fieberhaft daran gearbeitet, den Rückstand auf die Topteams wieder zu verringern. Mit neuem Chassis und Sprit gelang schon in der Vorwoche mit dem Podium durch Miguel Oliveira in Mugello ein gewaltiger Leistungssprung. Am Sonntag gelang dem Portugiesen in Barcelona dann der ganz große Coup. Der 26-jährige KTM-Pilot feierte seinen ersten Saisonsieg. Brad Binder rundete mit dem achten Platz die starke Performance des österreichischen Herstellers ab. "Der Saisonstart war echt schwierig. Aber jeder im Werk hat hart gearbeitet und jetzt sind wir wieder voll bei der Musik dabei", jubelte KTM-Motorsportchef Pit Beirer.



Den Grundstein für den Triumph in Spanien legte Oliveira mit dem starken vierten Platz im Qualifying am Samstag. Beim Rennen erwischte der dreimalige GP-Sieger einen guten Start und setzte sich bereits in der Anfangsphase an die Spitze. Nur ein Mal musste Oliveira die Führung kurzzeitig an WM-Leader Fabio Quartararo abgeben. Diese holte er sich aber nur zwei Runden später wieder zurück und gab sie bis Rennende nicht mehr aus der Hand. "Es fällt mir schwer in Worte zu fassen, was passiert ist. Das war wohl eines meiner besten Rennen überhaupt", sagte Oliveira, der sich vor allem über die Rückkehr der Zuschauer freute: "Es ist ein richtig gutes Gefühl, dass auf den Tribünen wieder Normalität einkehrt." Das Podest komplettierten die beiden Ducati-Piloten Johann Zarco und Jack Miller.



Für die kurioseste Szene des Rennens sorgte Yamaha-Pilot Quartararo. Der Pole-Sitter duellierte sich mit Oliveira um den ersten Platz, ehe der Franzose vier Runden vor Schluss plötzlich zurückfiel. Quartararo entledigte sich seines Brustprotektors und fuhr die letzten Runden mit einer offenen Lederkombi. Zu allem Überfluss kassierte der 22-Jährige wegen Missachtung der Tracklimits eine Strafe von drei Sekunden. Dadurch verlor Quartararo zwar einen Platz am Podium, mit 17 Punkten Vorsprung auf Landsmann Zarco führt der Franzose aber die WM-Wertung weiterhin an.