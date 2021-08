MotoGP: Nach Feuerunfall jubelt Jorge Martin über Premierensieg in Spielberg, KTM-Pilot Binder 4.

Wie im Vorjahr musste das MotoGP-Rennen in Spielberg in der Anfangsphase erneut unterbrochen werden. Pramac-Ducati-Pilot Jorge Martin sicherte sich seinen ersten MotoGP-Sieg. KTM-Pilot Binder kämpfte sich von Platz 16 auf den vierten Rang nach vorn.

Schon im Vorjahr mussten beide MotoGP-Rennen in Spielberg nach schweren Unfällen unterbrochen werden. Diese traurige Serie riss auch beim ersten von zwei Grands Prix auf dem Red Bull Ring in diesem Jahr nicht. Schon in der zweiten Runde des Rennens kam es zu einem spektakulären Feuerunfall, der Gott sei Dank glimpflich endete. Ausgerechnet KTM-Testpilot Dani Pedrosa, der nur dank einer Wildcard am Start stand, verlor beim Herausbeschleunigen aus der dritten Kurve die Kontrolle über seine RC16 und kam zu Sturz. Der einige Positionen dahinter klassierte Aprilia-Pilot Lorenzo Savadori konnte nicht mehr ausweichen und kollidierte mit der KTM-Maschine. Unmittelbar nach dem Zusammenprall gingen die beiden Bikes in Flammen auf, das Rennen musste daraufhin mehr als eine halbe Stunde lang unterbrochen werden. "Dani hat das Vorderrad verloren, das war eine heikle Situation und ein Riesenglück", sagte KTM-Teammanager Mike Leitner unmittelbar nach dem Zwischenfall, bei dem beide Piloten von schweren Verletzungen verschont blieben.

Während Savadori zunächst auf der Strecke behandelt wurde und anschließend zurück ins Fahrerlager humpelte, konnte Routinier Pedrosa das Rennen auf seinem Ersatzmotorrad sogar fortsetzen und beendete das Rennen als zweitbester KTM-Pilot auf dem zehnten Platz.

Nach dem Restart gelang es Pole-Sitter Jorge Martin und dem amtierenden Weltmeister Joan Mir, sich relativ zügig eine kleine Lücke zum Rest des Feldes herauszufahren. Der 23-jährige Rookie behielt im Duell mit dem amtierenden Weltmeister die Nerven und feierte hochverdient seinen ersten Sieg in der MotoGP. Erst Mitte April zog sich der Spanier nach einem schweren Sturz in Portugal mehrere Knochenbrüche zu und musste operiert werden. Nun war der Pilot von Pramac-Ducati in seinem sechsten Rennen in der Königsklasse erstmals nicht zu schlagen: "Ich habe einen kleinen Vorsprung herausgearbeitet. Dann habe ich an alle möglichen Dinge gedacht. Das war heute ein sehr wichtiger Tag für mich."

Suzuki-Pilot Mir war auch mit dem zweiten Platz zufrieden. "Heute war es sehr knapp. Wir waren das ganze Wochenende vorn dabei, aber ein paar Zehntel haben gefehlt. Ich bin stolz auf das Team", sagte der Weltmeister. Das Podest komplettierte WM-Leader Fabio Quartararo. Der Yamaha-Pilot baute damit auch seinen Vorsprung in der WM-Wertung weiter aus. "Nach einer Roten Flagge ist es immer schwierig. Ich war auf der Bremse heute sehr stark. Dieses Podium schmeckt sehr süß."

Ein nicht ganz zufriedenstellendes Wochenende erlebte KTM. Ausgerechnet beim Heimrennen nach der Sommerpause lief für die Mattighofener wenig nach Plan. Im Kampf um den Sieg konnte der österreichische Hersteller kein Wörtchen mitreden. Schon am Freitag verletzte sich Topfahrer Miguel Oliveira nach einem Sturz im Training am Handgelenk und war danach über den Verlauf des restlichen Wochenendes gehandicapt. Da sich am Sonntag der Vorderreifen an seiner KTM auflöste, sah der Portugiese die Zielflagge nicht.

Besser lief es für Teamkollegen Brad Binder. Der Südafrikaner konnte seine chronische Schwäche im Qualifying zwar nicht ablegen, im Rennen zeigte der 25-Jährige dafür einmal mehr eine atemberaubende Aufholjagd. Vom 16. Startplatz aus katapultierte sich Binder bis auf den vierten Rang nach vorn. Mit seiner gefürchteten "Brad Attack" überholte der Südafrikaner dabei in der letzten Runde noch zwei Kontrahenten. "In der zweiten Rennhälfte war er unglaublich", lobte Leitner seinen Schützling. Valentino Rossi kam beim ersten Rennen nach der Bekanntgabe seines Karriereendes nicht über den 13. Platz hinaus, den letzten WM-Punkt sicherte sich mit Iker Lecuona ein KTM-Tech3-Pilot. Der Spanier wird ab der kommenden Saison aber nicht mehr im Dienste des österreichischen Herstellers in der MotoGP aktiv sein. Sein Cockpit bekommt wie am Wochenende bekannt wurde Landsmann Raúl Fernández, der in der WM-Wertung der Moto2 derzeit auf dem zweiten Rang liegt.