Oliveira und Raúl Fernández verlassen KTM - Mir wechselt zu Honda

Worüber seit längerer Zeit spekuliert und berichtet wurde, ist nun offiziell. Sowohl Miguel Oliveira als auch Raúl Fernández verabschieden sich vom österreichischen Hersteller. Die beiden MotoGP-Piloten gehen in der nächsten Saison für das neue Satellitenteam von Aprilia an den Start.

Mit Oliveira verlässt der Rekordsieger für KTM in der MotoGP die Mattighofener. Ausschlaggebend für die Trennung nach diesem Jahr war die Verpflichtung von Jack Miller für das KTM-Werksteam. Oliveira hätte dadurch zum neuen KTM-Zweitwerksteam GasGas wechseln sollen. Für den stolzen Portugiesen war dies allerdings keine Option. Bereits Mitte Juni deutete Oliveira im SN-Interview einen Abschied von KTM an. Erstmals auf sich aufmerksam machte der 27-jährige Portugiese 2008 im Red Bull Rookies Cup. In der MotoGP gelangen Oliveira insgesamt vier Siege für KTM. "Ein großes Dankeschön an Miguel für alles, was er in unser MotoGP-Programm eingebracht hat und für all die starken Werte, die er repräsentiert. Er kam durch unser KTM-System, stand insgesamt 36 Mal auf dem Podium und hat 16 mal für uns gewonnen, vier Mal davon in der MotoGP", heißt es in einer Presseaussendung von KTM-Motorsportchef Pit Beirer, der Oliveira vermissen wird: "Er hat jungen Fahrern wirklich den 'orangenen Weg' durch die MotoGP-Pyramide gezeigt. Er ist ein absoluter Profi, ein Familienmensch und er wird in unserem Teil des Fahrerlagers mit Sicherheit vermisst werden. Wir wünschen ihm alles Gute für seine Zukunft in der MotoGP-Klasse."

Auch Raúl Fernández verlässt KTM

Ebenfalls nicht überraschend kommt der Abschied von Raúl Fernández. Der Rookie konnte die Erwartungen an ihn in seiner ersten MotoGP-Saison nicht erfüllen und wird 2023 Teamkollege von Oliveira beim Aprilia-Satellitenteam. Der noch vakante Platz im neuen KTM-Zweitwerksteam GasGas wird damit aller Voraussicht nach an Moto2-Weltmeister Remy Gardner gehen.

Ex-MotoGP-Weltmeister Mir wechselt zu Honda

Offiziell gemacht wurde am Dienstag außerdem noch, dass Joan Mir, Weltmeister im Jahr 2020, ab der kommenden Saison an der Seite von Marc Márquez für das Honda-Werksteam fahren wird. Mir muss Suzuki am Saisonende verlassen, da sich der japanische Hersteller überraschend aus der MotoGP zurückzieht.