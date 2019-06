MotoGP-Pilot Lorenzo nach Unfall im Krankenhaus

Der dreifache Weltmeister Jorge Lorenzo verpasst den MotoGP-WM-Lauf am Sonntag in den Niederlanden. Der Honda-Fahrer war am Freitag im Training in Assen gestürzt, zog sich dabei nach einer ersten Diagnose einen Bruch des sechsten Brustwirbels zu und wurde ins Krankenhaus gebracht.

SN/APA (AFP)/JORGE GUERRERO Jorge Lorenzo schwer gestürzt