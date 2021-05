MotoGP-Pilot und TV-Experte Stefan Bradl im Interview: "Und dann bekommst du brutale Schmerzen"

Der ehemalige Moto2-Weltmeister klärt über die Volkskrankheit der MotoGP-Piloten und die Schwachstelle von Honda auf.

Vor dem Rennen in Le Mans am Sonntag (14 Uhr/Servus TV) spricht MotoGP-Pilot und TV-Experte Stefan Bradl (31) im SN-Interview über sein Nachwuchsprojekt, die größte Schwäche von Marc Márquez und ein gesundheitliches Problem, das fast alle Piloten betrifft.

In welcher Funktion werden Sie in Le Mans zu sehen sein? Stefan Bradl: Ich werde am Wochenende als Experte für Servus TV vor Ort sein.

Sie haben Marc Márquez lang ersetzt. Werden Sie die regelmäßigen Renneinsätze vermissen? Ich ...