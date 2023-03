Pol Espargaró erlitt bei Sturz in Portimao Rücken- und Lungenverletzungen

Der 31-Jährige musste ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Pol Espargaró ist am Freitag im Training für das Saisoneröffnungs-Rennen in der MotoGP in Portugal heftig zu Sturz gekommen. Der Spanier, der dieses Jahr zu KTM zurückgekehrt ist und für das Werksteam GasGas der Oberösterreicher am Start ist, war bei Bewusstsein. Bei Untersuchungen im Spital in Faro wurden eine Lungenprellung, ein Kieferbruch und ein gebrochenen Rückenwirbel diagnostiziert.

Laut dem medizinischem Direktor der MotoGP, Angel Charte, sei neurologisch alles in Ordnung. "Er ist bei Bewusstsein, aufmerksam und reagiert gut. Er kann seine Füße, Beine und Arme sehr gut bewegen, es sind keine bleibenden Wirbelsäulenschäden zu befürchten", erklärte er. Espargaró war von seinem Motorrad in eine Barriere des Portimao-Kurses geschleudert worden. Der GasGas-Pilot wird lange Zeit fehlen. Einige Piloten kritisierten daraufhin die Sicherheit auf dem Kurs in Portugal.