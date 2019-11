MotoGP-"Pole" für Quartararo in Malyasia - Marquez 11.

Yamaha-Pilot Fabio Quartararo startet am Sonntag aus der Pole Position in den vorletzten Motorrad-WM-Lauf der MotoGP-Klasse in Sepang (MAL). Der Franzose verbesserte im Qualifying am Samstag den Rundenrekord auf 1:58,303 Minuten, nachdem zuvor der als Weltmeister feststehende Spanier Marc Marquez schwer gestürzt war. Der Honda-Star startet nur aus der elften Position.

SN/APA (AFP)/MOHD RASFAN Quartararo mit Rundenrekord auf Pole