MotoGP: Pole für Quartararo in Portugal - Marquez bei Comeback Sechster

Der sechsfache Weltmeister aus Spanien überzeugte im ersten Qualifying nach sechsmonatiger Pause wegen seines Oberarmbruchs. Als Sechster ist er einer der Jäger von Yamaha-Ass Fabio Quartararo. KTM-Lokalmatador Miguel Oliveira geht als Zehnter ins Rennen.

Der französische Yamaha-Pilot Fabio Quartararo startet am Sonntag im dritten Motorrad-WM-Lauf der MotoGP-Klasse in Portimao aus der Pole-Position. Neben dem Gewinner des zweiten Saisonrennens in Katar stehen Alex Rins (ESP/Suzuki/+0,089) und Johan Zarco (FRA/Ducati/0,129) in Reihe eins. Der sechsfache Champion Marc Marquez verzeichnete nach fast neunmonatiger Pause wegen eines Oberarmbruchs ein starkes Comeback. Der spanische Honda-Pilot holte den sechsten Startplatz (+0,259).

SN/AFP Marc Marquez ist zurück.

Bestzeit von Bagnaia wurde gestrichen

Für die Bestzeit hatte wie beim Auftakt in Katar der Italiener Francesco Bagnaia mit Ducati gesorgt. Weil er seine Rekordrunde aber während einer Phase mit gelber Flagge erzielt hatte, wurde die schnellste Zeit gestrichen und er startet nur aus der elften Position. Quartararo verzichtete daher auf Jubel. "Es fühlt sich nicht wie eine Pole-Position an", gab der 21-Jährige auf ServusTV zu. "Aber die Pace passt, ich bin zuversichtlich."

Nur eine KTM in den Top Ten

Bester KTM-Pilot war in Portugal Lokalmatador Miguel Oliveira. Er wurde nach einem Sturz im Q2 Zehnter (+0,583). Zu Sturz kam auch Marquez' neuer Teamkollege Pol Espargaro. Marquez selbst vermied dies mehrere Male nur knapp. Für ihn wird das Durchhalten der Renndistanz mit dem rekonvaleszenten Arm das Kriterium.

Grand Prix von Portugal - Endstand des Qualifyings nach zwei Durchgängen:

1. Fabio Quartararo (Frankreich) - Yamaha 1:38,862 Min.

2. Alex Rins (Spanien) Suzuki +0,089 Sek.

3. Johann Zarco (Frankreich) - Ducati +0,129

4. Jack Miller (Australien) - Ducati +0,199

5. Franco Morbidelli (Italien) - Yamaha +0,241

6. Marc Marquez (Spanien) - Honda +0,259

7. Aleix Espargaro (Spanien) - Aprilia +0,307

8. Luca Marini (Italien) - Ducati +0,524

9. Joan Mir (Spanien) - Suzuki +0,536

10. Miguel Oliveira (Portugal) - KTM +0,583