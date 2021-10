MotoGP: Rossi verabschiedet sich von Heimfans in Misano, Quartararo hat Titelchance

An diesem Wochenende bestreitet Motorsportlegende Valentino Rossi sein letztes MotoGP-Rennen auf italienischem Boden. Der 42-jährige Italiener beendet am Saisonende nach unglaublichen 22 Jahren in der Königsklasse seine aktive Karriere. 35.000 Fans sind pro Tag an der Rennstrecke zugelassen, die meisten von ihnen werden da sein, um "Il Dottore" ein letztes Mal auf seiner Yamaha sehen zu können. "Es ist eine tolle Chance, mich bei allen italienischen Fans zu verabschieden und zu bedanken. Es ist eine lange Geschichte, ich bin mehr als 400 Rennen gefahren", sagte Rossi, der im Rennen am Sonntag (14 Uhr/live ServusTV) nicht zum Favoritenkreis zählt.

Ein ganz besonderes Wochenende könnte es auch für Fabio Quartararo werden. Der 22-jährige Franzose hat in Misano die erste Möglichkeit, sich den WM-Titel zu sichern. Drei Rennen vor Schluss liegt der Yamaha-Pilot in der WM-Wertung 52 Punkte vor Ducati-Fahrer Pecco Bagnaia. "Ich fühle mich richtig gut. In meinem Kopf habe ich gar nicht die Weltmeisterschaft", erklärt Quartararo, der aber genau weiß, worum es am Sonntag geht: "Ich war noch nie in dieser Situation. Ich denke an das Rennen und weiß, dass etwas Besonderes passieren könnte."