Rossis Erben mischen die MotoGP auf

Mit Francesco Bagnaia und Marco Bezzecchi konnten zwei Schützlinge von Valentino Rossi die bisherigen beiden Sonntagsrennen in der MotoGP in dieser Saison für sich entscheiden. In Argentinien gab es zusätzlich den ersten Sieg für das VR46-Team der Legende.

BILD: SN/AP Marco Bezzecchi feierte in Argentinien seinen ersten MotoGP-Sieg und führt in der WM-Wertung.