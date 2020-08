MotoGP: Schwerer Unfall überschattet Dovizioso-Sieg in Spielberg

Ein schwerer Unfall sorgte für eine Unterbrechung des MotoGP-Rennens in Österreich. Vor allem Legende Valentino Rossi hatte dabei großes Glück. Das MotoGP-Rennen in Spielberg bleibt fest in der Hand von Ducati. Die italienische Marke kam am Sonntag dank Andrea Dovicioso zum bereits fünften Erfolg in Spielberg in Serie. Der Italiener feierte vor Joan Mir (Spanien/Suzuki) den dritten Sieg nach 2017 und 2019 und machte viel Boden auf Spitzenreiter Fabio Quartararo gut.

SN/APA (AFP)/JOE KLAMAR Andrea Dovizioso profitierte auch von Fehlern der Konkurrenz

Das vierte Rennen der MotoGP-Saison am Red-Bull-Ring in Spielberg wurde von einem schweren Unfall in der Anfangsphase des Rennens überschattet. Zu Beginn der neunten Runde konnte Franco Morbidelli dem vor ihm fahrenden Johann Zarco vor der dritten Kurve nicht mehr ausweichen und fuhr dem Franzosen mit vollem Tempo auf das Hinterrad. Die beiden Piloten blieben von schweren Verletzungen verschont. Valentino Rossi entging einer Tragödie nur um wenige Zentimeter Noch mehr Glück hatten die beiden Yamaha-Piloten Valentino Rossi und Maverick Viñales. Die beiden Motorräder der verunfallten Fahrer Zarco und Morbidelli flogen wie zwei Geschosse über die Rennstrecke. Viñales duckte sich, um nicht von der Maschine getroffen zu werden, Altmeister Rossi fuhr zwischen den beiden Wracks hindurch. Wie durch ein Wunder wurde keiner der beiden Fahrer von einer der Maschinen getroffen. Nach dem Zwischenfall wurde das Rennen unterbrochen. KTM-Pilot Pol Espargaró führte das Rennen bis zur Unterbrechung an KTM-Pilot Pol Espargaró führte zu diesem Zeitpunkt das Rennen vor den beiden Ducati-Piloten Jack Miller und Andrea Dovizioso an. Nach dem Neustart des Rennens lief für Espargaró aber nichts mehr nach Wunsch. Am Start konnte der Spanier seine Führung zunächst noch behaupten, im weiteren Verlauf des Rennens wurde er aber immer weiter nach hinten durchgereicht. Nach einem Zusammenstoß mit Miguel Oliveira war das Rennen für beide KTM-Piloten vorzeitig beendet. Somit war einmal mehr Brad Binder bester KTM-Pilot. Der Premierensieger von Brünn kämpfte sich nach einem verkorksten Qualifying am Samstag beim Heimrennen sukzessive nach vorn und überquerte die Ziellinie auf Rang vier. Dovizioso siegt erneut am Red-Bull-Ring Den Sieg auf der Rennstrecke in der Steiermark holte sich einmal mehr Ducati in Person von Andrea Dovizioso. Seit der Rückkehr der MotoGP nach Österreich im Jahr 2016 hat das italienische Werksteam jedes Rennen auf dem Red-Bull-Ring für sich entschieden. Für Dovizioso, der Ducati am Ende der Saison verlassen wird, war es der dritte Sieg in Spielberg. "Ich bin sehr glücklich, gewonnen zu haben. Danke an mein Team", sagte der Italiener. Dahinter freute sich Suzuki-Pilot Joan Mir als Zweiter über seinen ersten Podestplatz. "Ein unglaublicher Tag. Ich genieße jetzt diesen Moment, es ist ein unglaublicher Tag für uns", erklärte der Spanier. Das Podest komplettierte Pramac-Ducati-Pilot Jack Miller, der in der letzten Runde noch den zweiten Rang abgeben musste. "Ich habe eine Zeit lang geführt und bin glücklich, dass ich auf dem Podium bin. Leider habe ich am Ende einen kleinen Fehler gemacht und den zweiten Platz noch verloren", haderte Miller. Fabio Quartararo bleibt WM-Spitzenreiter In der Fahrerwertung konnte der Franzose Fabio Quartararo seine Führung behaupten. Erster Verfolger des Petronas-Yamaha-Piloten ist Spielberg-Sieger Dovizioso mit elf Punkten Rückstand, KTM-Pilot Binder liegt auf dem vierten Rang. Rennen der Moto2 musste ebenfalls unterbrochen werden Auch im Rennen der Moto2 sorgte ein schwerer Unfall für die Unterbrechung. In der vierten Runde crashte der Malaysier Hafizh Syahrin bei Höchsttempo in das auf der Strecke liegende Motorrad des gestürzten WM-Leaders Enea Bastianini. Laut Rennleitung waren danach aber alle betroffenen Fahrer bei Bewusstsein. Das Rennen wurde nach der Erstversorgung der Verletzten sowie der Streckenreinigung neu gestartet. Den Sieg holte sich der Spanier Jorge Martín auf KTM. In der Moto3 muss der Österreicher Maximilian Kofler weiterhin auf seine ersten WM-Punkte warten. Der Oberösterreicher beendete das Heimrennen in Spielberg auf Rang 25. Das Rennen gewann mit Albert Arenas ebenfalls ein spanischer KTM-Pilot.