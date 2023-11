MotoGP in Sepang: KTM in Lauerstellung - Jorge Martín hat WM-Führung im Visier

Der Titelkampf in der MotoGP spitzt sich in Malaysia weiter zu. Die beiden KTM-Piloten Brad Binder und Jack Miller haben gute Chancen auf Topergebnisse.

Drei Rennwochenenden vor Schluss ist das Duell um den WM-Titel in der MotoGP weiterhin völlig offen. Titelverteidiger Francesco Bagnaia aus Italien führt vor dem Grand Prix von Malaysia an diesem Wochenende 13 Punkte vor seinem spanischen Ducati-Markenkollegen Jorge Martín. Nach zwei enttäuschenden Rennsonntagen zuletzt meldete sich der "Martinator" in Thailand mit der Maximalausbeute von zwei Siegen und 37 Punkten eindrucksvoll zurück. Und auch in Sepang war der 25-Jährige am Freitag als Zweiter im Training schneller als WM-Rivale Bagnaia, der Achter wurde. Behält Martín seine bestechende Form bei, könnte der Ducati-Pilot Malaysia nach dem Sprint am Samstag (7.30 Uhr) und dem Rennen am Sonntag (8 Uhr/beides live auf ServusTV) als WM-Führender verlassen. Eine Teamorder zugunsten Bagnaias, der für das Werksteam aktiv ist, soll es jedenfalls nicht geben. "Das ist völliger Unsinn", erklärte Ducati-Rennchef Gigi Dall'Igna im Rahmen des Grand Prix von Malaysia.

KTM hofft auf bestes Ergebnis in Sepang

Hoffnungen auf Topergebnisse darf sich auch KTM machen. Brad Binder und Jack Miller fuhren im Training die dritt- und viertschnellste Zeit. "Es war ein guter Tag. Ich bin sehr zufrieden damit, wie es momentan läuft. Wir haben für morgen noch etwas in der Hinterhand", meinte Binder, der in der WM-Wertung als Vierter bester Nicht-Ducati-Pilot ist.

Dank der starken Leistung im Training stehen die Chancen gut, dass der österreichische Hersteller am Wochenende sein bestes Ergebnis in Sepang einfahren wird. Denn bislang ist ein achter Platz von Binder aus dem Vorjahr das beste KTM-Resultat in Malaysia. Der 28-jährige Südafrikaner stand in seiner Karriere in der Motorrad-WM insgesamt immerhin schon drei Mal in Sepang auf dem Podest. 2019 konnte er das Rennen in der Moto2 an diesem Ort für sich entscheiden.