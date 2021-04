MotoGP: Spezialist Miguel Oliveira will in Portugal erneut zuschlagen

Der MotoGP-Pilot möchte seinen Heimsieg in Portugal aus dem Vorjahr wiederholen.

In der vergangenen Saison ging der Stern von Miguel Oliveira in der MotoGP endgültig auf. Der Portugiese feierte seine ersten beiden Saisonsiege in der Motorrad-Königsklasse und beendete die Weltmeisterschaft auf dem neunten Rang. Als Belohnung folgte die Beförderung von Tech3 zum KTM-Werksteam. Oliveira zahlte das in ihn gesetzte Vertrauen bislang zurück und punktete in den ersten beiden Saisonrennen. Ohne technische Probleme wäre in Katar sogar ein Spitzenplatz möglich gewesen. "Katar war schwierig für uns. Im zweiten Rennen hatten wir leider ...