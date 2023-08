MotoGP: Spielberg bietet PS-Spektakel und belohnt Frühaufsteher

Fünf Motorradserien heizen am Wochenende am Red-Bull-Ring um die Wette. Der Sonntag ist das Highlight des Events.

Die nächste Sportgroßveranstaltung in Österreich steht unmittelbar bevor. Am Wochenende gastiert mit der MotoGP die zweitbeliebteste Motorsportserie nach der Formel 1 am Red-Bull-Ring in Spielberg. Neben der Königsklasse der Motorräder können die Tausenden Besucherinnen und Besucher vor Ort mit der ...