MotoGP steht nach anhaltender Todesserie unter Schock

Bereits drei Nachwuchspiloten sind in diesem Jahr bei Unfällen ums Leben gekommen. Piloten geraten ins Grübeln.

Genau eine Woche ist es her, dass der erst 15-jährige Dean Berta Viñales nach einem Sturz in einem Motorradrennen sein Leben verlor. Es war dies bereits der dritte tödliche Unfall eines Nachwuchspiloten, den die Motorradsportwelt in dieser Saison zu beklagen hat: Jason Dupasquier (19) und Hugo Millán (14) kamen ebenfalls nach Zwischenfällen auf einer Rennstrecke ums Leben. Das Schreckensszenario ist immer dasselbe: Die Fahrer kommen in einer Gruppe zu Sturz und werden von dahinterfahrenden Piloten überrollt.

Dass der ...