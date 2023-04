MotoGP träumt von "Super-Grand-Prix" mit Formel 1

Offenbar gibt es die Vision eines gemeinsamem Rennwochenendes der Motorsport-Königsklassen.

Getreu dem Motto "höher, schneller, weiter" steht bei der Formel 1 und der MotoGP seit vielen Jahren der Expansionsdrang im Mittelpunkt. Beide Motorsport-Königsklassen absolvieren in diesem Jahr jeweils einen Rekordkalender mit so vielen Rennveranstaltungen wie noch nie zuvor. Ein zeitnahes Ende dieser Entwicklung ist nicht in Sicht. Immer wieder geistern Gerüchte über neue Austragungsorte in den USA, Asien, Europa und Afrika durch die Fahrerlager.

Dass der Hunger nach Profit bei den Verantwortlichen der beiden Rennserien noch lange nicht ...