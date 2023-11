MotoGP in Valencia: Titelkampf spitzt sich vor Finale zu - Martin siegt vor KTM-Pilot Binder

14 Punkte trennen die beiden WM-Kandidaten

Weltmeister und WM-Leader Francesco Bagnaia kam in Valencia am Ende nicht über den fünften Rang hinaus, obwohl der Ducati-Pilot den Sprint nach dem Start sogar zwischenzeitlich kurz anführte. In der WM-Wertung hat der 26-jährige Italiener vor dem großen Saisonfinale am Sonntag (15 Uhr/live ServusTV) noch einen Vorsprung von 14 Punkten auf seinen Markenkollegen Martin, der mit seinem neunten Sprintsieg der Saison den WM-Kampf offen halten konnte. "Es war am Limit. Das Motto war Sieg oder Sturz", erklärte der 25-jährige Spanier. Sollte Martin auch am Sonntag gewinnen, reicht Bagnaia ein fünfter Rang, um seinen Titel erfolgreich zu verteidigen.

Binder mit zweitem Platz zufrieden

Binder war mit seinem zweiten Platz nach dem Sprint in Valencia glücklich. "Es war ein wirklich gutes Rennen. In der ersten Runde habe ich versucht, aggressiv zu sein. Leider hat es zwar nicht ganz für den Sieg gereicht, aber ich bin extrem glücklich, wieder auf dem Podium zu stehen." Teamkollege Jack Miller, der den Sprint einen Platz vor Binder als Vierter in Angriff genommen hatte, erwischte einen katastrophalen Start und wurde am Ende Zwölfter.