MotoGP: Valentino Rossi beehrt Österreich ein letztes Mal

Die Motorrad-Legende ist beim MotoGP-Rennen am Sonntag noch einmal live zu sehen. Für den 42-Jährigen schließt sich ein Kreis.

Vor mittlerweile über einer Woche verkündete Motorrad-Legende Valentino Rossi doch etwas überraschend ausgerechnet in Österreich sein Karriereende nach 26 Jahren in der Motorrad-Weltmeisterschaft. Dass die Ikone ihren Rücktritt ausgerechnet auf dem Red Bull Ring bekannt gab, hängt wohl damit zusammen, dass in Spielberg das erste Rennen nach einer über einmonatigen Sommerpause stattfand. Während dieser Pause reifte in "Il Dottore" der Entschluss, die Lederkombi an den Nagel zu hängen. Am Sonntag fährt der neunmalige Weltmeister sein letztes Motorradrennen auf österreichischem Boden, ...